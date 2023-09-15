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Павлов Неизвестный предок

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1860 г.р.

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ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Павлов Афансий

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Павлов Владимир

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Павлов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Павлов Николай

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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