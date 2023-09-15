Павлов Неизвестный предок
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Павлов Афансий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Павлов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Павлов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Павлов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно