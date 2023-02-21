Станоткина (Никишина) Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина (Никишина) Ольга Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 31.01.1892 и 31.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 31.01.1892 и 31.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1911

Муж: Станоткин Иван Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Станоткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Станоткин Иван Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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