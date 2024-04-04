Михайловский Борис Георгиевич
Место рождениясело Сингуры Житомирской обл.
Дата рождения19.06.1897
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1897
село Сингуры Житомирской обл.
Крещение
16.02.1898
церковь 173 (184) резервного пехотного Варшавского полка
Бракосочетание
1920
Гальбштадт (Молочанск)
Рождение ребёнка
20.07.1921
Дочь: Консулова Муза Борисовна
Мать ребёнка: Михайловская Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Илиади Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Михайловская Юлия Яковлевна
г. Симферополь
Смерть
1972
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Курск