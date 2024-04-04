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Михайловский Борис Георгиевич

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Место рождения

село Сингуры Житомирской обл.

Дата рождения

19.06.1897

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1897

Отец: Михайловский Георгий Павлович

Мать: Евгения Сильвестровна

село Сингуры Житомирской обл.
Крещение
16.02.1898
церковь 173 (184) резервного пехотного Варшавского полка
Бракосочетание
1920

Жена: Михайловская Юлия Яковлевна

Гальбштадт (Молочанск)
Рождение ребёнка
20.07.1921

Дочь: Консулова Муза Борисовна

Мать ребёнка: Михайловская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Илиади Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Михайловская Юлия Яковлевна

г. Симферополь
Смерть
1972
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Курск
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