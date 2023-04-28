Васина Анна Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Васина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.
Дочь: Васина Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Дочь: Васина Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.
Сын: Васин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно