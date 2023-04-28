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Васина Анна Евграфовна

Место рождения

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Васин Василий Алексеевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Васина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.

Дочь: Васина Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Дочь: Васина Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.

Сын: Васин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.

Сын: Васин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Васин Василий Алексеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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