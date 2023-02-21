Горячкина (Белозерова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкина (Белозерова) Анна Васильевна

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Место рождения

с. Талица

Дата рождения

27.01.1914

Дата смерти

31.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Талица
Рождение ребёнка
26.01.1936

Сын: Горячкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горячкин Василий Яковлевич

с. Талица, Усть- Канский район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячкин Василий Яковлевич

Смерть
31.03.1970
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