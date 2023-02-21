Горячкина (Белозерова) Анна Васильевна
Место рожденияс. Талица
Дата рождения27.01.1914
Дата смерти31.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Талица
Рождение ребёнка
26.01.1936
Сын: Горячкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горячкин Василий Яковлевич
с. Талица, Усть- Канский район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1970