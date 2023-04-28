Сизова (Сорокина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти22.10.1948
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Сорокин Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1916
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
19.10.1916
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
11.03.1919
Сын: Сизов Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
30.12.1921
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
17.04.1931
Дочь: Сизова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
07.11.1932
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Андреевна
Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович
Смерть
22.10.1948
Причина смерти: Болезнь | Воспаление лёгких