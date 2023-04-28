Сизова (Сорокина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Сорокина) Анна Васильевна

Место рождения

Никольское, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

22.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Сорокин Василий Иванов

Мать: не указана

Никольское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
16.08.1916

Сын: Сизов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
19.10.1916

Муж: Сизов Андрей Абрамович

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
11.03.1919

Сын: Сизов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
30.12.1921

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1931

Дочь: Сизова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Сизов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дмитриевский переулок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Андреевна

Отец ребёнка: Сизов Андрей Абрамович

Смерть
22.10.1948
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Воспаление лёгких
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