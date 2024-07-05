Бабенков Иван Яковлевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабенков Иван Яковлевич

Место рождения

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бабенков Яков Саввич

Мать: не указана

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1890

Жена: Параскева Васильевна Разинкина

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1892

Дочь: Бабенкова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна Разинкина

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1893

Жена: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1901

Дочь: Бабенкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Бабенков Борис Иванович

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Бабенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Бабенков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Бабенков Яков Иванович

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Бабенков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
1914

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