Бабенков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бабенков Яков Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
26.01.1892
Дочь: Бабенкова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна Разинкина
Бракосочетание
03.11.1893
Рождение ребёнка
19.03.1901
Дочь: Бабенкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1905
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Бабенков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.02.1911
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1913
Мать ребёнка: Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Смерть
1914