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Рахмалин Кашкен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1957

Дочь: Компанец Танзиля Кашкеновна

Мать ребёнка: Мингулова Роза Хатыповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мингулова Роза Хатыповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахмалина Гульнара Кашкеновна

Мать ребёнка: Мингулова Роза Хатыповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахмалин Талгат Кашкенович

Мать ребёнка: Мингулова Роза Хатыповна

Смерть
Неизвестно