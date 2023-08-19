Кашкаров Петр Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашкаров Петр Иларионович

Кашкаров Петр Иларионович

Место рождения

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

03.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Кашкаров Иларион

Мать: не указана

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
на момент смерти Петру Иларионовичу было 62 (63?? Некрополь Москвы 2 том) года. Следовательно он родился с 04.07.1833 по 02.07.1834
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кашкаров Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1877

Сын: Кашкаров Павел Петрович

Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1895 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Пятницком кладбище