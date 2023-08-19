Кашкаров Петр Иларионович
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смерти03.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1833 ст.
Отец: Кашкаров Иларион
Мать: не указана
на момент смерти Петру Иларионовичу было 62 (63?? Некрополь Москвы 2 том) года. Следовательно он родился с 04.07.1833 по 02.07.1834
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кашкаров Алексей Петрович
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.01.1877
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Алексеевна
Смерть
03.07.1895 ст.
Похоронен на Пятницком кладбище