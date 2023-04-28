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Самороков Гавриил

Место рождения

Кубасово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Самороков Никифор

Мать: Саморокова Авдотья

Кубасово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Самороков Иван

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Рождение ребёнка
09.08.1860

Сын: Самороков Мирон

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Самороков Глеб

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Бракосочетание
08.06.1864

Жена: Саморокова Наталья

Рождение ребёнка
1869

Сын: Самороков Фёдор

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самороков ?Григорий

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Саморокова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморокова Мария

Смерть
Неизвестно
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