Самороков Гавриил
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Самороков Никифор
Мать: Саморокова Авдотья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Самороков Иван
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Рождение ребёнка
09.08.1860
Сын: Самороков Мирон
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Рождение ребёнка
20.07.1862
Сын: Самороков Глеб
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Саморокова Наталья
Рождение ребёнка
1869
Сын: Самороков Фёдор
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самороков ?Григорий
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Саморокова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саморокова Мария
Смерть
Неизвестно