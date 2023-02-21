(Найденова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Найденова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.05.1946

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Найденов Василий

Мать: Мария

Смерть
?.05.1946
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