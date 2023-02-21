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(Найденова) Вера
(Найденова) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
?.05.1946
Пол
Женский
Отец
Найденов Василий
1896 г.р.
Мать
(Сутурнина) Мария
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Найденов Василий
Мать:
Мария
Смерть
?.05.1946
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