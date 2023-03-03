Шевцов Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1966

Отец: Шевцов Владимир Филиппович

Мать: Шевцова Зинаида Петровна

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