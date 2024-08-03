Репин Владимир Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.07.1908 ст.
Дата смерти01.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.07.1908 ст.
Отец: Репин Никита Васильевич
Мать: не указана
Смерть
01.07.1910 ст.
Казанско-Богородицкая церковь. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанской, тюремной, посёлков Линевский, Ново-Илецкий за 1910 г. 1... Показать все
Похороны
02.07.1910 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Казанско-Богородицкая церковь. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанской, тюремной, посёлков Линевский, Ново-Илецкий за 1910 г. 1... Показать все