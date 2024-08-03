Репин Владимир Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Владимир Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.07.1908 ст.

Дата смерти

01.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1908 ст.

Отец: Репин Никита Васильевич

Мать: не указана

Смерть
01.07.1910 ст.
Казанско-Богородицкая церковь. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанской, тюремной, посёлков Линевский, Ново-Илецкий за 1910 г. 1... Показать все
Похороны
02.07.1910 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Казанско-Богородицкая церковь. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанской, тюремной, посёлков Линевский, Ново-Илецкий за 1910 г. 1... Показать все

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