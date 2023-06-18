Юзбекова Лимат Гаджимирзаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1989
Сын: Муртазалиев Мурад Тажудинович
Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович
Рождение ребёнка
10.04.1992
Дочь: Зухрабова Тамас Тажудиновна
Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович
Рождение ребёнка
17.12.1997
Сын: Муртазалиев Тимур Тажудинович
Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович