Юзбекова Лимат Гаджимирзаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзбекова Лимат Гаджимирзаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1989

Сын: Муртазалиев Мурад Тажудинович

Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович

Рождение ребёнка
10.04.1992

Дочь: Зухрабова Тамас Тажудиновна

Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович

Рождение ребёнка
17.12.1997

Сын: Муртазалиев Тимур Тажудинович

Отец ребёнка: Муртазалиев Тажудин Нурдинович