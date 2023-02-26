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Талкин Иван Несторович

Место рождения

д.Бурлыгино Поречского уезда

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.07.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

До 1878 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Талкин Нестор

Мать: Талкина ?

д.Бурлыгино Поречского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талкина Ирина Зиновьевна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
ефрейтор,пулеметчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1943
Причина смерти: На войне
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