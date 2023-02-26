Талкин Иван Несторович
Место рожденияд.Бурлыгино Поречского уезда
Дата рождения1902
Дата смерти09.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Талкин Нестор
Мать: Талкина ?
д.Бурлыгино Поречского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талкина Ирина Зиновьевна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
ефрейтор,пулеметчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1943
Причина смерти: На войне