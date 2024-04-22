Коншина (Пядышева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Пядышева) Александра Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1870 ст.

Отец: Пядышев Николай Васильевич

Мать: Пядышева Александра Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА 19-124-1065-360
Бракосочетание
02.10.1892 ст.

Муж: Коншинъ Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.06.1893 ст.

Сын: Коншинъ Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Дочь: Коншина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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