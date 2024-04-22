Коншина (Пядышева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1870 ст.
ЦГИА 19-124-1065-360
Бракосочетание
02.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1893 ст.
Сын: Коншинъ Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Дочь: Коншина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно