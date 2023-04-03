Бесов Савелий (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесов Савелий (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1870 по 1880

Сын: Бесов Ефим (?)

Мать ребёнка: ?

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.08.1902

Дочь: Пьянков Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесов Марфа

Смерть
Неизвестно
Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
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