Бесов Савелий (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1870 по 1880
Сын: Бесов Ефим (?)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.08.1902
Дочь: Пьянков Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесов Марфа
Смерть
Неизвестно