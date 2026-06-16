(Ошлокова) Мария Никифоровна
женский, родилась 07.02.1884 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
ОтецОшлаков Никифор Осипович1855 г.р.
МатьОшлокова (Плюхина) Анна Алексеевна1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1884 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
09.03.1884 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
26.10.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №95, стр. 18