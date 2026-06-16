(Ошлокова) Мария Никифоровна 07.02.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Ошлокова) Мария Никифоровна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 07.02.1884 ст., Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Отец
Ошлаков Никифор Осипович1855 г.р.
Мать
Ошлокова (Плюхина) Анна Алексеевна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1884 ст.

Отец: Ошлаков Никифор Осипович

Мать: Ошлокова (Плюхина) Анна Алексеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №95, стр. 18

Крещение
09.03.1884 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Яндекс «Поиск по архивам» | https://yandex.ru/archive/catalog/f2984a95-7541-4ae1-bd67-251ebb1a96df/18

Восприемник
26.10.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Параскева Павловна Ошлокова

Смерть
Неизвестно

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