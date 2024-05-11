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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

НИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувагин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Шувагина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шувагин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувагин Николай Федорович

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