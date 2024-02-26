Лучникова Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широких Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лучников Леонид Константинович
Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно