Лучникова Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучникова Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широких Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Леонид Константинович

Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Лучников Константин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучников Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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