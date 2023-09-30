Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Дашибылов Баир Гончикжапович

Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Янтырова Дулма Гончикжаповна

Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Дашибылова Сэсэг Гончикжаповна

Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Дашибылова Туяна Гончикжаповна

Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашибылов Гончикжап Дашибылович

Смерть
Неизвестно
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