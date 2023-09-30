Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Сын: Дашибылов Баир Гончикжапович
Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Янтырова Дулма Гончикжаповна
Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Дашибылова Сэсэг Гончикжаповна
Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Дашибылова Туяна Гончикжаповна
Отец ребёнка: Дашибылов Гончикжап Дашибылович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно