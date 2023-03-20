Коршунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Коршунова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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