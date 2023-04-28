Пахомова (Ермолаева) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Ермолаева) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Валмиера, Valmieras novads

Дата рождения

11.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1978

Отец: Ермолаев Евгений Георгиевич

Мать: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна

Валмиера, Valmieras novads
Сестра
Бракосочетание
19.07.1997

Муж: Пахомов Юрий Александрович

Валмиера, Valmieras novads
Рождение ребёнка
11.01.1999

Дочь: Пахомова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Валмиера, Valmieras novads
Рождение ребёнка
02.03.2001

Сын: Пахомов Артём Юрьевич

Отец ребёнка: Пахомов Юрий Александрович

Валмиера, Valmieras novads
Рождение ребёнка
11.02.2011

Дочь: Пахомова Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: Пахомов Юрий Александрович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
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