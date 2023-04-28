Пахомова (Ермолаева) Наталья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1978
Сестра
Бракосочетание
19.07.1997
Рождение ребёнка
11.01.1999
Дочь: Пахомова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.2001
Отец ребёнка: Пахомов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
11.02.2011
Дочь: Пахомова Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: Пахомов Юрий Александрович
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область