Бородин Михаил Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Михаил Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бородин Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Клавдия Степановна

г. Чимкент, Казахстан
Рождение ребёнка
18.09.1924

Сын: Бородин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Бородина Клавдия Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Клавдия Степановна

Смерть
01.10.1959
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