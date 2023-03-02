Бородин Михаил Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бородин Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Бородина Клавдия Степановна
г. Чимкент, Казахстан
Рождение ребёнка
18.09.1924
Сын: Бородин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Бородина Клавдия Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1959