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Карцева Татьяна Логинова

Место рождения

Носково, Есиплевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Логин Егоров

Мать: не указана

Носково, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Карцев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно