Карцева Татьяна Логинова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Логин Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1903
Рождение ребёнка
18.12.1911
Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Карцев Дмитрий Васильев
Смерть
Неизвестно