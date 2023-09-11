Граниченко Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979
Рождение ребёнка
19.05.2003
Мать ребёнка: Граниченко Наталья Петровна
Рождение ребёнка
28.09.2010
Дочь: Граниченко Ангелина Игоревна
Мать ребёнка: Наргиз
Рождение ребёнка
19.07.2022
Сын: Граниченко Артем Игоревич
Мать ребёнка: Наргиз
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наргиз