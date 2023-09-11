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Граниченко Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979

Отец: Граниченко Иван Иванович

Мать: Волокитина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
19.05.2003

Сын: Граниченко Иван Игоревич

Мать ребёнка: Граниченко Наталья Петровна

Рождение ребёнка
28.09.2010

Дочь: Граниченко Ангелина Игоревна

Мать ребёнка: Наргиз

Рождение ребёнка
19.07.2022

Сын: Граниченко Артем Игоревич

Мать ребёнка: Наргиз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граниченко Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наргиз

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