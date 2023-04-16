Агафонова (Зимина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Зимина) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Зимин Николай Иванович

Мать: Зимина Мария

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