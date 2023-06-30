Villem Kristi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Villem Kristi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kütt Meinhard

Мать: Kütt Aino