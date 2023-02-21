Трофимченко Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимченко Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1912

Дочь: Бибикова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Трофимченко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимченко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Трофимченко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимченко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Трофимченко Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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