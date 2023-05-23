Дмитриев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Замараев Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замараев Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Замараев Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замараев Валентина Егоровна

Смерть
Неизвестно