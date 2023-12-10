Панасенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко Галина Степановна

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Алексей Степанович

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко Любовь Степановна

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасенко Вера Степановна

Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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