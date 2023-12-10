Панасенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко Галина Степановна
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Михаил Степанович
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Алексей Степанович
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Николай Степанович
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко Любовь Степановна
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Иван Степанович
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасенко Вера Степановна
Мать ребёнка: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно