Нагин Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.03.2011
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагин Петр
Мать: Нагина Александра
Рождение ребёнка
25.01.1969
Сын: Нагин Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Нагина Августа Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагина Августа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагина Августа Ивановна
Смерть
31.03.2011