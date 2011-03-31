Нагин Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагин Валентин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагин Петр

Мать: Нагина Александра

Рождение ребёнка
25.01.1969

Сын: Нагин Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Нагина Августа Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагина Августа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагина Августа Ивановна

Смерть
31.03.2011
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