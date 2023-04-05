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Рачинский Виктор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1812

Жена: Рачинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лесли Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мирропия Викторовна

Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рачинский Александр Викторович

Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рачинский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1845
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