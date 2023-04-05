Рачинский Виктор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1812
Жена: Рачинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лесли Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мирропия Викторовна
Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рачинский Александр Викторович
Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рачинский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Рачинская Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
1845