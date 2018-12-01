Попова (Белова Андреева) Ефалия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.12.1924
Дата смерти?.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
?.12.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2018