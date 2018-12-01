Попова (Белова Андреева) Ефалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Белова Андреева) Ефалия Ивановна

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Место рождения

Обухово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.12.1924

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
?.12.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.12.2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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