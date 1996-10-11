Аллаяров Талгат Салахович
Место рождения
Дата рождения14.07.1944
Дата смерти11.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1973
Дочь: Салихова Светлана Талгатовна
Мать ребёнка: Аллаярова Ануза Минулловна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
11.10.1996
Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан