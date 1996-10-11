Аллаяров Талгат Салахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАллаяров Талгат Салахович

Аллаяров Талгат Салахович

Место рождения

Сараево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1944

Дата смерти

11.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Сараево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1973

Дочь: Салихова Светлана Талгатовна

Мать ребёнка: Аллаярова Ануза Минулловна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
11.10.1996
Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан