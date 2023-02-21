Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазков Мирон ( Михаил) Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помазкова Василиса Андреевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помазкова Василиса Андреевна

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
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