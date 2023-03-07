Лубнин Филипп (Филипко) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1635
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Лубнин Калистрат Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Лубнин Яков (Якушко) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Тит Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубнин Гурий (Гурьян) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1635