Лубнин Филипп (Филипко) (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубнин Филипп (Филипко) (?)

Лубнин Филипп (Филипко) (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1635

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Лубнин Калистрат Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Лубнин Яков (Якушко) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Тит Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубнин Гурий (Гурьян) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1635
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close