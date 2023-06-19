Боровкова (Ушакова) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Ушакова) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Боровков Иван Адрианович

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Боровков Дмитрий Адрианович

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1809 ст.

Дочь: Александра Адриановна

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Карасёва Елизавета Адриановна

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1813 ст.

Дочь: Надежда Адриановна

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Адриан Адрианович

Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Адриан Григорьевич

Смерть
Неизвестно