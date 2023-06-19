Боровкова (Ушакова) Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Боровков Дмитрий Адрианович
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1809 ст.
Дочь: Александра Адриановна
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Карасёва Елизавета Адриановна
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Рождение ребёнка
?.11.1813 ст.
Дочь: Надежда Адриановна
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Адриан Адрианович
Отец ребёнка: Боровков Адриан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно