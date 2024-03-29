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Бирюков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1917

Отец: Бирюков Николай Яковлевич

Мать: Бирюкова Мелания Трофимовна

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