Троицкая (Тавельская) Евгения Осиповна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти16.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1864
Дочь: Сосунова (Троицкая) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Красная Горка за 1864 г. есть запись: 30 марта родилась (2 апреля крещена) Мария. Родители: села Красной Горки Михаило-Архангельской церкви дьячок Н... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1865
Дочь: (Троицкая) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Красная Горка за 1865 г. есть запись: 19 октября родилась (21 октября крещена) Екатерина. Родители: села Красной Горки Михаило-Архангельской церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1873
Сын: Троицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Троицкой церкви с. Берсут за 1873 г. есть запись: 20 апреля родился (26 апреля крещен) Александр. Родители: села Берсута Троицкой церкви дьячок Николай Григорьев Троицкий и законна... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1875
Сын: Троицкий Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1875 г. есть запись: 5 ноября родился (9 ноября крещен) Михаил. Родители: села Кукмора диакон на псаломщицкой вакансии Николай Григорьев Троицки... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1877
Сын: Троицкий Константин Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1877 г. есть запись: 20 мая родился (22 мая крещен) Константин. Родители: села Кукмора Петропавловской церкви в должности псаломщика диакон Нико... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1880
Дочь: (Троицкая) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1880 г. есть запись: 22 декабря родилась (23 декабря крещена) Татьяна. Родители: села Кукмора в д. псаломщика диакон Николай Григорьев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1884
Дочь: (Троицкая) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич
В метрической книге Петропавловской церкви с. Кирмени за 1884 г. есть запись: 18 марта родилась (20 марта крещена) Клавдия. Родители: села Кирменей Петро-Павловской церкви священник Николай Григорьев ... Показать все
Смерть
16.04.1884
Причина смерти: от водянки после родов | 16 апреля 1884 г. умерла, 18 апреля погребена, села Кирменей священника Николая Григорьева Троицкого жена Евгения Иосифова, 42 лет, «от водянки после родов». К... Показать все