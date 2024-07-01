Троицкая (Тавельская) Евгения Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Тавельская) Евгения Осиповна

Место рождения

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1842

Дата смерти

16.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Тавели, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1864

Дочь: Сосунова (Троицкая) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Красная Горка за 1864 г. есть запись: 30 марта родилась (2 апреля крещена) Мария. Родители: села Красной Горки Михаило-Архангельской церкви дьячок Н... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1865

Дочь: (Троицкая) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Красная Горка за 1865 г. есть запись: 19 октября родилась (21 октября крещена) Екатерина. Родители: села Красной Горки Михаило-Архангельской церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1873

Сын: Троицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Троицкой церкви с. Берсут за 1873 г. есть запись: 20 апреля родился (26 апреля крещен) Александр. Родители: села Берсута Троицкой церкви дьячок Николай Григорьев Троицкий и законна... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1875

Сын: Троицкий Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1875 г. есть запись: 5 ноября родился (9 ноября крещен) Михаил. Родители: села Кукмора диакон на псаломщицкой вакансии Николай Григорьев Троицки... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1877

Сын: Троицкий Константин Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1877 г. есть запись: 20 мая родился (22 мая крещен) Константин. Родители: села Кукмора Петропавловской церкви в должности псаломщика диакон Нико... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1880

Дочь: (Троицкая) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

В метрической книге Петропавловской церкви с. Кукмор за 1880 г. есть запись: 22 декабря родилась (23 декабря крещена) Татьяна. Родители: села Кукмора в д. псаломщика диакон Николай Григорьев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1884

Дочь: (Троицкая) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Петропавловской церкви с. Кирмени за 1884 г. есть запись: 18 марта родилась (20 марта крещена) Клавдия. Родители: села Кирменей Петро-Павловской церкви священник Николай Григорьев ... Показать все
Смерть
16.04.1884
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от водянки после родов | 16 апреля 1884 г. умерла, 18 апреля погребена, села Кирменей священника Николая Григорьева Троицкого жена Евгения Иосифова, 42 лет, «от водянки после родов». К... Показать все

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