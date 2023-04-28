Нарицын Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарицын Григорий Александрович

Нарицын Григорий Александрович

Место рождения

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарицын Александр

Мать: не указана

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Развод
1950 или Неизвестно

Жена: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарицын Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Нарицына Галина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Нарицына Галина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарицын Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарицына Галина Иванова

Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close