Нарицын Григорий Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарицын Александр
Мать: не указана
Развод
1950 или Неизвестно
Жена: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарицын Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Нарицына Галина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Нарицына Галина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарицын Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарицына Галина Иванова
Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно