Самохина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936

Отец: Нечаев Николай Гаврилович

Мать: Нечаева Раиса

Рождение ребёнка
27.07.1961

Дочь: Рябова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Самохин Владимир Григорьевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Лаптева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Самохин Владимир Григорьевич

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