Самохина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1936
Отец: Нечаев Николай Гаврилович
Мать: Нечаева Раиса
Рождение ребёнка
27.07.1961
Дочь: Рябова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Самохин Владимир Григорьевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Лаптева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Самохин Владимир Григорьевич