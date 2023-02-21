Петрашев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Никольский уезд, Кобыльская волость. РГВИА, ф. 16196, оп. 1., д. 257199, л. 248 об-249
Пропал без вести (военное)
25.07.1915 ст.
РГВИА, ф. 16196, оп. 1., д. 257199, л. 248 об-249
Военная награда
08.08.1915 ст.
Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость. Номер награждения: 459136. оп. 3, дело 4422, л. РГВИА Ф.970, л. 583
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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