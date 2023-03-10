Крайникова (Сачкова) анастасия (настасья) константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайникова (Сачкова) анастасия (настасья) константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885

Отец: Сочков константин иванович

Мать: Сочкова Герасимова катерина

Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Крайников иван павлович

Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич

Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Дочь: Крайникова евдокия павловна

Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1907 ст.

Сын: Крайников гавриил павлович

Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.

Дочь: Крайникова дарья павловна

Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Сын: Крайников филипп павлович

Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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