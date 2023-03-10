Крайникова (Сачкова) анастасия (настасья) константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885
Рождение ребёнка
20.08.1903
Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Дочь: Крайникова евдокия павловна
Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич
Рождение ребёнка
08.06.1907 ст.
Сын: Крайников гавриил павлович
Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.
Дочь: Крайникова дарья павловна
Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Сын: Крайников филипп павлович
Отец ребёнка: Крайников павел саввельевич
Смерть
Неизвестно