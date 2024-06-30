Протасова (Зайкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасова (Зайкова) Антонина

Протасова (Зайкова) Антонина

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

14.02.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

2002 г.р.
2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1999

Муж: Протасов Владимир

Рождение ребёнка
12.06.2002

Дочь: (Протасова) София

Отец ребёнка: Протасов Владимир

Рождение ребёнка
21.07.2005

Дочь: (Протасова) Яна

Отец ребёнка: Протасов Владимир

Рождение ребёнка
03.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Протасов Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.