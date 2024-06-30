Протасова (Зайкова) Антонина
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.
Дата рождения14.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1999
Муж: Протасов Владимир
Рождение ребёнка
12.06.2002
Дочь: (Протасова) София
Отец ребёнка: Протасов Владимир
Рождение ребёнка
21.07.2005
Дочь: (Протасова) Яна
Отец ребёнка: Протасов Владимир
Рождение ребёнка
03.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Протасов Владимир