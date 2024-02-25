Матюшкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшкина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюшина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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