Матюшкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюшина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Матюшкина Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно