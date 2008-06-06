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Истомина София Сергеевна
Истомина София Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2008
Пол
Женский
Отец
Истомин Сергей Михайлович
1984 г.р.
Мать
Истомина Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2008
Отец:
Истомин Сергей Михайлович
Мать:
Истомина Галина
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