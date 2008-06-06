Истомина София Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина София Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2008

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2008

Отец: Истомин Сергей Михайлович

Мать: Истомина Галина

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