Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959

Отец: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Мать: Камалетдинова Варахия

Рождение ребёнка
05.03.1977

Сын: Гафаров Ильдар Рафисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1983

Дочь: Лобода Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1997

Дочь: Бердюгина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Рогозин Александр Рюрикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Александр Рюрикович