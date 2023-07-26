Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959
Рождение ребёнка
05.03.1977
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1983
Дочь: Лобода Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1997
Дочь: Бердюгина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Рогозин Александр Рюрикович
Бракосочетание
Неизвестно