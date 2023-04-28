Клюев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти24.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюева Эмилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Эмилия Ивановна
Смерть
24.09.1991