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Клюев Василий Александрович

Место рождения

Сибиряк, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

24.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Клюев Александр Степанович

Мать: Клюева Мария Владимировна

Сибиряк, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюева Эмилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Эмилия Ивановна

Смерть
24.09.1991
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