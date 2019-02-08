Оранж (Зеленина) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оранж (Зеленина) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1922

Дата смерти

08.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1948

Дочь: Зеленина Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Оранж Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1952

Сын: Оранж Александр Борисович

Отец ребёнка: Оранж Борис Алексеевич

Смерть
08.02.2019
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