Оранж (Зеленина) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1922
Дата смерти08.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1948
Дочь: Зеленина Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Оранж Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1952
Сын: Оранж Александр Борисович
Отец ребёнка: Оранж Борис Алексеевич
Смерть
08.02.2019